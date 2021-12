Ahogy arról korábban beszámoltunk, a téli sportok szerelmesei közül nagyon sokan kihasználták az első napot. Van, ahol 70 centiméter hó esett és mivel tartósan marad a hideg, az időjárás is tökéletes a szánkózáshoz és síeléshez. Vasárnap a mátraszentinstváni sípark, valamint Galyatető is megtelt, erről képgalériát is hoztunk olvasóinknak.