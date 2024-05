– Nem csak termesztjük a gyógynövényeket, hanem gyűjtjük is őket, de csak hazai gyógynövényekkel foglalkozunk. Monoteákat is készítünk, ami azt jelenti, hogy egy gyógynövényből készül a tea, de készítünk teakeverékeket is, hiszen azokkal egy komplexebb hatást és kiváló ízharmóniát lehet elérni. Én évekkel ezelőtt a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi előadásán fertőződtem meg a gyógynövények szeretetével, ő mesélt mindig arról, hogy mennyire fontosak a gyógynövények számunkra. Rengeteg pozitív hatásuk mellett a legfontosabb a megelőzés, hiszen a teák hozzájárulnak a betegségek kialakulásának megelőzéséhez – mesélt vállalkozásáról Nagy Mónika, őstermelő.

Kiemelte, hogy nem kell eljutni addig, hogy terápiás céllal kelljen a gyógynövényeket fogyasztani, arra kell koncentrálni, hogy a gyógynövényeket a mindennapjainkba építsük be.