Mint ismert múlt hétfőn elbocsátották a Dobó István Vármúzeumból Berecz Mátyás egri önkormányzati képviselőt, aki az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje is Egerben és térségében. A pártok, amelyek a tömörülés tagjai aztán közös nyilatkozatot adtak ki, de a Jobbik és a DK aláírása hiányzott róla. Heolhoz már úgy jutott el, hogy a DK is aláíró volt, de a helyi portálokhoz valószínűleg nem, s levonták a következtetést. Erre reagált most a párt.

A közleményben kifejtik: a napokban történt események rámutatnak arra, hogy a Fidesz a végsőkig elmegy, ha valaki az útjában áll. Azonnali hatállyal menesztették Berecz Mátyást a munkahelyéről, ahol kitűnő szakmai munkát végzett, sokat köszönhet neki a Dobó István Vármúzeum és Eger városa is. Hogy a jelenlegi igazgató megalapozottan hozta-e döntését, majd a bíróság eldönti. Természetesen mindenki emlékszik rá, hogy a Fidesz ültette oda és most nagyon jól jött a szolgálata. Mindehhez a városvezetés asszisztálása teljes kudarc, szakmailag és politikailag is. A Fidesszel karöltve mindent megszégyenítenek, amiért küzdünk és dolgozunk.

Hírportáljukon közölt hazugságukat, miszerint a Demokratikus Koalíció kihátrált volna a közös ellenzék jelöltje mögül, egyenesen visszautasítjuk és egyúttal felszólítjuk a városvezetést, hogy fejezzék be az ellenzéki képviselők folyamatos gyalázását. A végletekig kiállunk Berecz Mátyás mellett és így teszünk a jövőben is, ugyanakkor egyes politikai kalandorok, álellenzéki képviselők már soha többet nem fogják élvezni a támogatásunkat – írta a Demokratikus Koalíció választókerületi alapszervezetének elnöksége most.