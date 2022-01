A 25 év alattiak adókedvezményét automatikusan érvényesítették, semmilyen teendőjük nincs vele az érintetteknek. A Magyar Közlöny szerint az adókedvezmény a tárgyévet megelőző júliusban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig vehető igénybe, ez 433 ezer 700 forint volt tavaly. Azokat is érinti az adómentesség, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. Utoljára abban a hónapban kaphatják, amikor betöltik a huszonötödik életévüket. A Kormány.hu szerint ebben az esetben átlagosan havonta nyolcvan órát dolgozva 96 ezer forintot vihetnek haza, ami 14 ezer forinttal több, mint amit az adómentesség bevezetése előtt kaptak ­kézhez.

– Meglepett, hogy már a januári fizetésem több volt, hiszen azért még tavaly dolgoztam meg – mesélte a hatvani Nagy Katalin.

A bejelentés értelmezése sokakban vetett fel kérdéseket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján található részletezés szerint a 25 év alattiak szja-mentessége első alkalommal a 2022-ben megszerzett jövedelmekre vehető igénybe. Ugyanakkor a munkaviszonyból származó jövedelemnél a kedvezmény a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt, vagy a 2022-t megelőző évekre vonatkozó, de 2022. január ­10-ét követően kifizetett bevételre is járt első alkalommal. Ugyanakkor az is kiderül az értelmezésből, hogy tulajdonképpen egy pluszhónapnyi, még 2021-es tevékenység alapján megszerzett jövedelem befolyásolhatja azt, hogy mennyi szja-t nem kell megfizetnie valakinek idén. Ez fontos, ugyanis a havi 433 ezer 700 forint összegű összevont adóalapba tartozó jövedelemig vehető igénybe a kedvezmény, s az e fölötti részére már kell szja-t fizetniük a 25 év alattiaknak is.

– Nagyon jó hír az is, hogy az első házasok adókedvezménye is megmarad, hiszen mi tavaly házasodtunk, de még nem vagyunk 25 évesek. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a házassági adókedvezményt az szja-mentességet követően vehetjük igénybe – mesélte az egri Ilona – Óriási segítség nekünk ez a pluszpénz, hiszen lakásra gyűjtünk. Ezzel a nem várt segítséggel pedig hamarabb gyűlik az önrész – emelte ki.

A fiatalok szja-mentessége világszerte szinte egyedülálló, rajtunk kívül csak Lengyelország alkalmazza. Az intézkedéssel nő a családalapítás előtt álló fiatalok anyagi mozgástere és a munkavállalási esélyeik is – hívják fel a figyelmet a kormány honlapján is. A lapunk által megkérdezett fiatalok közül a legtöbben örültek a kedvezménynek, kivéve persze a huszonhatodik életévükbe lépők, ők ugyanis lecsúsztak róla.

– Érthető, hogy meghúzzák a határt, és ez a 25 év valóban pont olyan kor, amihez viszonyítani lehet. Én nagyon örültem volna neki, ha ez néhány éve lép életbe. Meggyorsította volna az autóvásárlást – fogalmazott Andrea, akit a megyeszékhelyen a buszra várva szólítottunk meg.