Az új évben újabb műszerrel, egy ultrahang készülékkel gyarapodott a Markhot Ferenc Kórház Urológiai osztálya.

Az elmúlt két évben közel 70 millió forintos műszerfejlesztés valósult meg az osztályon, s a kórház saját forrásból felújította az urológiai szakrendelőket is.

A közel 70 négyzetméteren 4 urológiai szakrendelő újult meg. A helyiségek új kerámia padlót és falburkolatot kaptak, korszerű LED világító testeket építettek be és új bútorzattal is gazdagodtak. Az urológiai szakrendelőkben több funkcionális helyiség is szolgálja a betegek és a dolgozók kényelmét.

Jelentős támogatói forrásból megszépült, komfortosabbá vált az urológiai osztály. Két cég: a Mezőkövesdi Bútoripari Kft és a Kállai Term Kft. felajánlásával szebb és kényelmesebb körülmények között gyógyulhatnak itt a betegek. Az osztály egyik kórtermét Dr. Kocsis István főorvosról nevezték el.



Dr. Kocsis István főorvos 1974-ben alapító tagja volt a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikájának és Egerben is ő hozta létre 1981-ben az Urológiai

osztályt.