Dr. Novák Tamás versenyszervező arról tájékoztatott, hogy hagyományosan három megyéből érkeztek a háromtagú csapatok.

Nógrád megyét egy salgótarjáni és egy balassagyarmati, Jász-Nagykun-Szolnok megyét a jászberényi és a jászárokszállási gárda, szűkebb hazánkat pedig egy hatvani, egy hevesi és három gyöngyösi csapat képviselte.

– A versenyfeladatokat úgy állítottuk össze, hogy csapatban kelljen dolgozni – részletezte dr. Novák Tamás. – Lehet, hogy egy tanuló is meg tudta volna oldani az egészet, de nem lett volna rá ideje. Egymás között együttműködve kellett szétosztaniuk a feladatokat. Egy online teszttel indultak, tizenöt percük volt arra, hogy húsz kérdésre válaszoljanak. A téma a hálózatok, az operációs rendszerek voltak, tehát az informatika elmélete. Utána lényegében érettségi szintű feladatok következtek, amelyek már jóval gyakorlatiasabbak voltak. Tettünk fel könnyebb kérdéseket, hogy mindenkinek legyen sikerélménye, de jóval bonyolultabbakat is, hogy a versenyzők közötti tudásbeli különbség kijöjjön a végén.

A versenyszervező arról is szólt, hogy az idei lebonyolításon változtatni kellett két kollégája megbetegedése miatt. Eddig a verseny után került sor a javításra és az eredményhirdetésre. Most csak szerdán, a 16 órakor kezdődő online megbeszélésen tudják közölni a helyezéseket a csapatokkal. A dobogón végzettek ajándékutalvánnyal is gazdagodnak.