– A hosszú éveken át „Csipkerózsika-álmát” alvó, leromlott állapotban lévő épület, a hozzá tartozó udvarrész elavult játékaival szinte teljes mértékben megújult, XXI. századhoz méltó körülményeket biztosítva az óvodáskorú gyermekek számára – mondta a Heol kérdésére a gyermekintézmény vezetője.

Tájékoztatása szerint a község önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően két csoport- és egy fejlesztőszoba, korszerűen kialakított mellékhelyiségek, öltözők szolgálják az apróságokat. A település részére biztosított többletforrásnak tudható be, hogy az óvoda komfortos és esztétikus berendezési tárgyakkal, játékeszközökkel is gazdagodott.

– A Magyar Falu Programnak köszönhetően az intézmény udvara, és az azt határoló kerítés is új arculatot kapott. A külső megújulás mellett az óvoda életében is jelentős változások történtek, az intézménybe járó gyermekek részére lehetőség nyílt az angol és német nyelv játékos megismerésére, megszerettetésére, valamint elindult, az óvodán belül kialakított új fejlesztőszobában az óvodai logopédiai ellátás is – tette hozzá a vezető óvónő.

Jakab Ernő, a település polgármestere szerint egyet lehet érteni Horváth László országgyűlési képviselőnek az átadáson megfogalmazott gondolatával, miszerint a kisebb falvak élhetősége azon is múlik, miként bánik egy-egy önkormányzat a legkisebb lakóival, hogyan gondoskodik nevelésükről.

Több óvodás - A külső-belső megújulásnak eredményeként az elmúlt év végére jelentősen megnövekedett a település óvodáját választó szülők gyermekeinek száma is, így lehetőség nyílt egy, részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus felvételére, valamint EFOP-pályázat keretében egy újabb dajka foglalkoztatására. A további innovatív tervek, célok megvalósításával, remélhetőleg még több kisgyermekes szülő számára válik vonzóvá a település kis óvodája.