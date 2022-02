A duális képzés előnyeivel ismerkedhettek a diákok több egyetem és cégek standjainál szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem konferencia termében a Bartók Béla téren.

A képzés lényege, hogy az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismereteket is kapnak a cégeknél a tanulók, akik hasznos információkkal gazdagodhattak az egyetemek szakjairól, és a vállalkozások gyakornoki munkáiról.

– Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a fiataloknak abban, hogy tanulmányaik befejezése után is Heves megyében találják meg számításaikat. Előfordulhat, hogy a diákok elmennek például Debrecenbe tanulni, de szeretnénk, hogy visszajöjjenek megyénkbe gyakorlatra ezek a tehetséges fiatalok, hiszen rengetek jó lehetőség kínálkozik itt is. Minden Heves megyei középiskola kapott meghívót az eseményre, s szép számmal meg is jelentek a fiatalok. A rendezvény az Eger és Vidéke Ipartestület és az Inntek Kft. szervezésében, a jövőkereső Ginop projekt keretében valósult meg – mondta el portálunknak Udvari B. Boglárka a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési tanácsadója.