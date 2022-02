– A napokban közel kettőszáz laptopot kapunk. Úgy gondolom hogy ez nagy hasznára lesz tanulóinknak – mondta szerdán sajtónyilvános szülői értekezleten Rázsi Botond Miklós, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatója. A eszközök a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című állami támogatású, Klebelsberg Központ pályázat révén érkeztek az intézménybe.

– Célja modern infokommunikációs eszközök biztosítása az iskolákban. Az ötödik évfolyam feletti diákok és pedagógusok is kaphatnak számítógépet. A program része az is, hogy a tanároknak oktatást is biztosítanak a használathoz. A járványhelyzet, az elmúlt két év tapasztalatai rávilágítottak, hogy mekkora a hangsúly a digitalizáción. Az egri tankerületbe közel ezer notebook érkezik, ennek majd fele kilencedik évfolyamosokhoz. A jövőben interaktív panelek, programozható robotok is kerülnek az intézményekbe – ismertette Ballagó Zoltán az egri tankerületi központ igazgatója.