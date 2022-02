Katolikus és református templomok is megújulnak a környéken. Tavaly tavasszal írtak ki állami pályázatot kisebb volumenű felújítások megvalósítására, a Bethlen Gábor Alapkezelő áprilisban közzé is tette a döntését, ezek után pedig az egyházi szervezetek kerestek kivitelezőket a munkák elvégzésére.

Az Egri főegyházmegye lapunkkal azt közölte, a kormány által meghirdetett Magyar Templom-felújítási Program – Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások keretében kapott tizenöt-tizenöt millió forint támogatásból újulnak meg Bátor, Balaton, Egercsehi, Mónosbél és Szúcs római katolikus templomai. Kérdésünkre megírták, a bátori templomnál – amelyet az elmúlt években kívülről és belülről is rendbe tettek, amelyhez egyébként 35,5 millió forint uniós forrást vettek igénybe – a nagy feladat az épület statikai megerősítése lesz, vonóvasakat helyeznek el, de belső felújítást is végeznek.

Balatonban szintén volt a templomnál beruházás, külső vakolás, tetőszerkezet-felújítás, a csapadékvíz elvezetése, a templom környezetének szépítése, illetve az épület fűtésének korszerűsítése több mint 53 millió forintba került. A tavaly megítélt 15 millió forintból a templom nyílászáróit és a belső járófelület burkolatát cserélik ki, de a belső festést is frissítik.

Nemcsak a balatoni templom vizesedett, hanem a térség más egyházi épületei is küzdenek ezzel a gonddal. Például Egercsehiben, ahol a templom körül meg kell oldani a vízelvezetést, ezt külső drénezéses kiépítéssel vagy falátvágásos szigeteléssel valósítják meg.

Mint az Egri főegyházmegye írta, a bátori, a balatoni és az egercsehi templomok műemlékek. Jelenleg az örökségvédelmi engedélyeztetési folyamatánál tartanak, a felújításhoz szükséges engedélyek megszerzése tart. A munkákat várhatóan nyár elején kezdhetik meg a kivitelezők.

Mónosbélben viszont már zajlik a munka, januárban hozzákezdtek a szerviták által épített kis templom rendbetételének. Ennél az épületnél is probléma, hogy a falak fölszívták a vizet, de hátul fölülről lefelé végig is repedt a fal. Az egyházmegye szerint Mónosbélben a templom és a körülvevő támfal statikai megerősítése zajlik. Itt betonozás is történt már, valamint vonóvasak is kerülnek majd az épületre.

Szúcson modern építésű templom található. Az egyházmegye tájékoztatása szerint itt a támogatást már fölhasználták, a templom és a templomtorony villámvédelmi rendszerét újították föl, emellett a teljes tetőszerkezetet is megújították.

A térségben egy református egyházközség nyert támogatást, a nagyvisnyói, a településen a templom külső felújításának első ütemét tervezték megvalósítani a tizenötmillió forintból. A bélapátfalvi apátsági templom felújítása egyébként még nem kezdődött meg, a milliárdos beruházásra közbeszerzésen választják majd ki a megfelelő kivitelezőt.