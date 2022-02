– A koronavírus-járvány ellenére a dolgozóink közül többet is sikerült megtartanunk. Ellenben ez nem mondható el a vendégeinkről – tájékoztatott Macsinka János, az egri Macok Bisztró séf-tulajdonosa.

Az ismert szakember állítása szerint főleg a téli hónapokban esett vissza jelentősen az éttermük forgalma, főleg a hétköznaponként kevesebb a vendég. A séf-tulajdonos elmondta lapunknak, hogy a céges rendezvények kezdenek elmaradni, s a céges vacsorák teljesen eltűntek a naptárból. Szerinte a vendéglátásban már látszik, hogy munkaerőhiány van, mivel nehéz szakértelemmel rendelkező embereket találni, akár szakácsot, akár felszolgálót is a nyári szezonra.

Nálunk jelenleg teljes létszámú a személyzet, nagyjából egy-két hely maradt betöltetlen, ez is inkább a pizzéria részén – világosított fel Macsinka János.

A munkaerőhiányt azzal magyarázza, hogy sokan elhagyták a pályát, amióta a pandémia tart, s az utánpótlás sem érkezik az iskolákból. Így akár az oktatásra is vissza lehetne vezetni a problémát.

– Akik jelenleg a piacon vannak, azok már lassan „aranyárban” váltanak munkahelyet. Ebből következik, hogy egyre drágább a munkaerő a vendéglátásban– tette hozzá a Macok Bisztró séf-tulajdonosa.

Fiatal, kezdő vállalkozás - Az egri Manooka Kávézó tulajdonosa is leginkább a vírushelyzetre panaszkodik, mintsem a munkaerőhiányra. – Mi egy fiatal vállalkozás voltunk a pandémia kezdetekor, nem rendelkeztünk túl nagy tőkével. Így tavaly májusra eljutottunk oda a járványügyi intézkedések és a vendégszám csökkenése miatt, hogy tényleg mi is a bezárás határán voltunk. Aztán májusban, ahogy megindult a forgalom, össze tudtuk szedni magunkat– fogalmazott Tóthné Varga Dorottya, a tulajdonos. Kis kávézó lévén, kevesen dolgoznak ott. – Állandó alkalmazottunk van most elegendő, de beugrós munkaerő hiányban mindig szenvedünk. Nehéz volt találni állandó személyzetet is, mivel nehezen tudjuk úgy feltornázni a fizetéseket, hogy azok megfelelőek legyenek. A vendéglátásban dolgozók rengeteget túlóráznak, hétvégén is dolgoznak, így túlórapénzben kell, hogy részesüljenek. Ezt a pénzt nagyon pedig nehéz a vendéglátásban kitermelni, főleg a mostani időszakban – szögezte le a tulajdonos.

Szarvaskőben egy családi fogadóban megtudtuk, hogy esetükben sem jelentett szerencsés időszakot a pandémia. – Sajnos az étteremben elég korán beköszöntött a koronavírusos pandémia korszaka, mivel megnyitásunk után pár nappal a járványhelyzet szigorításai miatt be kellett zárnunk – mesélte Molnár Ádám, a Szarvaskő Fogadó üzletvezetője.

Arról is tájékoztatott: a fogadó az első járványos időszakot még viszonylag könnyebben vészelte át, de az azt követő hullámok már megviselték.

– A hosszú bezárás után csökkentett létszámmal kellett folytatnunk a munkát, de bízunk abban, hogy már nem tart sokáig a pandémia. Remélhetőleg a vendégek a vírus megjelenése előtti időkre jellemző lelkesedéssel térnek be újra hozzánk– részletezte lapunknak Molnár Ádám.

Mivel kisvállalkozást visznek, így nagy terheket ró az üzletvezetőre, hogy életben tudja tartani a fogadót.

A forgalmuk csökkent, így nem tudnak annyi személyzetet foglalkoztatni, mint tették a nyitáskor. Jelenleg szűk családi körben tudják csak működtetni az üzletet. Így viszont nem okoz számukra jelentős problémát az országban jelenlévő munkaerőhiány.