– Egyáltalán nem befolyásolja a bevételünket a koronavírus-járvány, nyugodtan kijelenthetem, hogy az idén is nagyon magas a foglalások száma – tudatta Szabó Alexandra, a parádi Erzsébet Park Hotel marketingmenedzsere. – Mai napig fontos szerepet tölt be az emberek életében, hogy kipihenjék a fáradalmaikat, kényeztessék kicsit magukat. Sokan veszik igénybe a hotel wellness-szolgáltatásait, a masszázsrészleg is szinte mindig tele van.

– A hétköznapokon is több vendég érkezik a korábbinál, de a hétvégék mindig telt házasok. Az óév búcsúztatásakor is kiemelkedő volt nálunk a foglalások száma, mivel az utolsó pillanatban valamennyi szobánkat sikerült kiadni – tette hozzá.

Az egerszalóki Saliris Resort Spa & Conference Hotel szintén kedvelt pihenő- és üdülőhelynek számít.

– A tavalyi féléves üzemszünetünk ellenére is hatalmas érdeklődés övezi a szállodánkat a turisták körében. Wellness-szolgáltatásaink továbbra is hatalmas népszerűségnek örvendenek, a sokakat érintő bezártság még fontosabbá tette a biztonságos pihenés és feltöltődés lehetőségét – közölte a Hírlap kérdésére Knoll Rita, a hotel SPA divízióvezetője és fürdőigazgatója. – Az év vége mindig kiemelt időszaknak számít a vállalati évzáró rendezvények, a karácsonyi és a szilveszteri programok miatt. Az előző esztendőben számos céges esemény elmaradt, viszont az egyéni vendégek érdeklődése szolgáltatásaink iránt a járvány előtti időszakhoz hasonlóan alakult decemberben – hangsúlyozta a fürdőigazgató.

A szállást és wellnesst igénylők körében népszerűbbek a hotelek, de arra is rákérdeztünk, elég nagy-e a megrendelők száma a panziók esetében is.

– A koronavírus-járvány nagyban befolyásolta az üzletünk forgalmát. Az elmúlt évben hat hónapig nem lehettünk nyitva, nem tudtunk vendéget fogadni, így a bevételünk jelentős részétől elestünk – számolt be Zelei Zsolt, az egri Villa Citadella Wellness Panzió tulajdonosa. Úgy látja, hogy a vendégek számára egyre fontosabb, hogy minél több szolgáltatást vehessenek igénybe, így a foglalásaik száma jelenleg elfogadható.

– Minden esztendő utolsó napjaiban érkezik egy csoport, szokásukká vált, hogy nálunk szilvesztereznek. Habár tavalyelőtt nem jöhettek a bezárás miatt, a múlt évben alig várták. Telt házas szilveszterünk volt, s a vendégeink mindegyike vevője volt a wellness-szolgáltatásainknak is – tájékoztatott Zelei Zsolt.

Eger – mint a turizmus fellegvára – szilveszteri programjaival csalogatja a helyieket és turistákat egyaránt. Nem mindenki számára fontosak és nélkülözhetetlenek a wellness-szolgáltatások az új év köszöntésekor, ezért olyan szálláshely tulajdonosától is érdeklődtünk, ahol extra lehetőségeket nem tudnak a vendégeiknek nyújtani. Farkas Judit, az egri a Görög Kávézó és Afrodité Apartmanok tulajdonosa úgy látja, hogy nagy befolyással van még most is az üzletére a pandémia, nehezen birkózik meg az inflációval és a folyamatos drágulásokkal.

– Annak ellenére, hogy a panziónkban sok a foglalás, nem beszélhetek nagy jövedelemről, mivel többe kerül a víz, a gáz és az alapanyagok ára – jelentette ki Farkas Judit. Szilveszterkor viszont sok munkája akadt, mivel itt is telt ház volt.