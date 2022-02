– A közönség, illetve a sportolók, az iskolák diákjai most járhatnak úszni. Nincs olyan korlátozás, ami tiltaná a fedett uszodák és strandok használatát – mondta Juhász Péter, a gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand ügyvezetője. A nyitvatartása gyakorlatilag nem módosult. Minden kormányrendeletet betartanak, amióta tart a járványveszély. A pénztárakban és öltözőkben is kitették a kézfertőtlenítőket, a maszkviselés kötelező, és intenzívebben végzik a takarítást is.

– Voltak a hullámok idején olyan periódusok, amikor csak a sportolók jöhettek be, de tavaly nyáron már mindenki számára nyitva lehettünk. Azt az időszakot sem felejtjük, amikor csak Covid-igazolvánnyal lehetett a strand területére belépni. Emiatt a látogatási mutatóink lefelé haladtak – részletezte az ügyvezető. Hozzáfűzte: bár most nem érzik annyira visszafogottnak a sportolási lehetőséget az uszoda fedett részében, ez február 15. után változhat az új kormányrendeletnek köszönhetően. Hogy az uszoda népszerűsége ne csökkenjen, igyekeztek új intézkedéseket is bevezetni.

– Korcsolyapályát is üzemeltetünk a strandon, tehát a testnevelésórák egy részét is itt tarthatják a tanulóknak, nyilván az aktualitása miatt – említette meg Juhász Péter.

Szegedi Zoltán, a hatvani Markovits Kálmán Uszoda vezetője is kiemelte a higiénia fontosságát, illetve azt, hogy a közösségi terekben a maszkhasználat mindenkinek kötelező.

– Mindenhol, ahol kilincshez tudnak nyúlni a kollégák, illetve a vendégek, kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, s bevezettük a létszámkorlátozást a közösségi terekben is. A távolságtartás sem elhanyagolható, továbbra is betartjuk a másfél métert, amit minden helyiségben kiírtunk, az öltözőkben, a mosdókban, a folyosókon, az előtérben – sorolta a vezető. – Az emberek érdeklődése továbbra is fennmaradt, annak ellenére, hogy a lezárások alkalmával csak a versenyzői igazolással rendelkezőket, illetve a velük foglalkozó edzőket, oktatókat fogadtuk.

Szegedi Zoltán így folytatta:

A közeli terveinkben szerepel egy új fejlesztés is, gyógyúszás néven. Gyógyúszást oktatók foglalkoznak majd a vendégekkel. Egy orvosi javaslat felmutatásával vehetnek részt azokon az érdeklődők. Kiskorúak esetében akár egy gyermekorvosi javallat is elegendő lesz.

Az egri Bitskey Aladár Uszoda élete is felbolydult a koronavírus-járvány miatt. Minden eddigi hullámot megélt és megérzett az uszoda, de most úgy érzik, fellélegezhetnek. Fokozottan ügyelnek továbbra is a higiéniára.

– Bár nagy az igény, igyekszünk úgy pályákat biztosítani az uszodában, hogy elkerüljük az öltözőkben, a medencetérben a torlódást. Több edzést, sporteseményt éppen ezért a termálfürdő sátorral fedett versenymedencéjébe osztottunk be. Jelenleg az uszodában naponta körülbelül 500 ember fordul meg, ebbe beletartoznak a felnőtt és utánpótlás vízilabdázók és úszók is – mesélte Kürti-Bíró Katalin, az uszoda kommunikációs asszisztense.

Habár volt olyan időszak, amikor bezártak a nagyközönség számára, úgy tapasztalják, hogy a vízkedvelő, hobbi úszó lakosság újra visszatért.