Az önkormányzat tulajdonában lévő Solymosért Nonprofit Kft. végzi jelenleg a településen a közétkeztetést, a karbantartást és a takarítást a helyhatóságtól átvett feladatként. A dologi kiadásainak összegét utólagos elszámolással kapja az önkormányzattól az állami finanszírozás terhére. A karbantartók és a takarítók bérét tavaly külön szerződésben, feladatfinanszírozási normatíva felhasználásával biztosította az önkormányzat. Ez a szerződés azonban csak adott költségvetési évre köthető, így az 2021. december 31-én lejárt. A kft. a február másodikai testületi ülésre elkészítette üzleti tervét s a megújított szerződést. Ez a kontraktus biztosította volna idén már mindhárom feladat esetén a kft. dolgozóinak bérét. A grémium ülését négy képviselő, Kis Csaba, Lukács László, Sárkány Ferenc és Szabó Zsolt együttes távolmaradása miatt nem lehetett megtartani. Asztalos Miklós szerint ők nem akarják, hogy a már nyereséges kft. tovább működjön, az azt támogató három képviselővel szembeni szavazati többségüket kihasználva, ahogy fogalmazott, a cég bedöntésére készülnek.

A kft. működését ellenző képviselők közül Kis Csaba és Sárkány Ferenc nem kívánt nyilatkozni, Lukács Lászlót többszöri próbálkozás után sem sikerült elérni. Szabó Zsolt viszont elmondta, hogy szerinte a cég működése ebben a formában nem gazdaságos.

– A falunak a kft. veszteséget termel – jelentette ki Szabó Zsolt. – Azért hoztuk létre, hogy pályázatokon indul, ám a nagyobb összegekre lehetőséget adó Magyar Falu Programban csak önkormányzatok vehetnek részt. Arról is szó volt, hogy a kft. külön bevételeket biztosító, illetve áfa-megtakarítást eredményező termelői feladatokat végez. A cég által átvett közmunkások azonban az általunk apportba adott eszközökkel ugyanazt a munkát végzik, amit az önkormányzat esetében is tettek állami normatívából, s közben a kft. két-háromszoros áron számlázza az önkormányzatnak, az meg kifizeti neki. Minek a kft., ha mindez eddig nulla forintba került? – tette fel a kérdést a képviselő, s folytatta. – Az óvodai konyha esetén is ahány személyre főztünk, annyi után kaptuk az állami normatívát. A kft. nem választotta le az óvodáról a működéshez szükséges áramot, vizet. Használja az önkormányzati óvoda konyháját, ezért ellenszolgáltatást nem nyújt, az ételt meg kiszámlázza a hivatalnak. Nincs megfelelően szabályozva a kft., a működésébe nem látunk be. Az idei költségvetésben is 69 millió forint támogatást kellene a kft.-nek kifizetnünk. Én ahhoz nem adom a nevem, hogy a falu vagyonából elherdáljanak több tízmillió forintot – közölte Szabó Zsolt. Asztalos Miklós mindezt máshogy látja.

– A dolgozói fizetésekre az önkormányzat állami normatívát kap, ezt adjuk át a kft.-nek, s az ebből fedezi a béreket. A kft. előnye, hogy nagyobb a mozgástere az önkormányzaténál, jobban kihasználhatja a pénzügyi lehetőségeket. Ezt bizonyítja, hogy több település tanulmányozza nálunk ezt a modellt. Az igazi megtakarítás kezdetben az, hogy amíg a konyha működéséhez korábban a normatíván felül hozzá kellett tenni 35 millió forintot, ez az összeg a cég működése óta sokkal kisebb – fogalmazott Asztalos Miklós, majd folytatta. – A kft. megszűnését akaró négy képviselő közül három megszavazta a cég létrehozását annak idején. Annak működését az önkormányzat felügyelő- és pénzügyi bizottsága ellenőrzi. A négy képviselő az elmúlt több mint egy évben sem ezektől a bizottságoktól, sem a kft. vezetőjétől, sem a jegyzőtől, sem tőlem nem kértek tájékoztatást a cég gazdálkodásáról, a pénzügyi bizottsági és testületi ülésekre rendszeresen nem jönnek el. Véleményüket nem hiteles adatokra, hanem kitalációkra, pletykákra építik, ezt adják tovább – hangsúlyozta a polgármester.

Mészáros Attila, a kft. vezetője szerint épp az a baja a céggel az ellenzőknek, hogy sikeres.

– Azt a látszatot keltik, mintha az önkormányzat egy összegben 60 milliót adna a kft.-nek. Ez nem igaz. Az önkormányzattól a kft. közszolgálati szerződésben meghatározottan, havi lebontásban kapja a bérekre, járulékokra a pénzt. Ez az év végére összegződik 60 millióra. Az óvoda, bölcsőde, szociális ellátás számára főzünk, bevezettük a vendégétkeztetést. Utóbbit a kft. működése előtt egy személy igényelte, most nyolcvan. Míg az előző vezetés 117 személyre főzött, mi már 265 adag ételt készítünk, s egyre gyakoribb a hideg- és melegtálak rendelése. 2019-ben 35 millió forintot kellett a hivatalnak a normatíván felül adni. 2020-ban, amikor az iskola már egyházi fenntartású volt, még mindig 25 milliót kellett pótolni. 2021-ben, a kft. működésének köszönhetően, ez tízmillióra csökkent. A vendégétkeztetésben, a nyári táborozók ellátásában nagy lehetőség van a költségek további lefaragására. A kft.-t ellenzők szerint veszteséges a cég, de a számok makacs dolgok, azok nem ezt mutatják. A megtakarítás a nyereség – emelte ki Mészáros Attila.

Asztalos Miklós úgy véli, nem véletlen, hogy épp Szabó Zsolt jegyez minden előterjesztést, ami a kft. megszüntetését célozza. A probléma gyökere, hogy a kft. alakításával megbontottak egy régi rendszert, kiépíteni próbálva a kornak megfelelő új szisztémát, ez pedig érdeksérelemmel jár. Emlékeztetett, hogy Szabó Zsolt képviselő családja is érintett egy, a konyha működtetését érintő, még folyó vizsgálatban. Véleménye szerint az ellenállást erősíti ez is, és az is, hogy Szabó Zsoltnak, kijelentései alapján, polgármesteri ambíciói vannak, amely azután vált világossá, hogy ő korábban leváltotta a képviselőt az alpolgármesteri pozíciójából.