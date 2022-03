Az Agria Universitas Egyesület szervezésében megrendezett esemény kiállítás és verseny is egyben, melynek fővédnöke a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az expo nem csak azért remek lehetőség a fiatal vállalkozók számára évről-évre, mert itt nagyközönség előtt tudják bemutatni a termékeiket, hanem azért is, mert lehetőséget ad személyes valamint üzleti kapcsolatok kiépítésére is. Idén több mint ötven vállalkozó várta az érdeklődőket, és mérettette meg magát a zsűri és a közönség előtt.

Dr. Stumpf István kormánybiztos, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Kuratóriumának elnöke nyitóbeszédében elmondta, az élethosszig tartó tanítás és tanulás a kis- és középvállalkozások számára is fontos. Hozzátette, ez a verseny megmutatja, mennyi kreativitás és potenciál van a kiállítókban, illetve élő példákat hoz arra, hogyan tud sikeresen működni egy vállalkozás.

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, a zsűri elnöke és a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanszékvezetője kiemelte, többek között vizsgálták a standok megjelenését, és számított az online jelenlét is, illetve az, hogy az adott vállalkozás mennyire tudja jól bemutatni magát. A zsűrin kívül a közönség is voksolhatott a kedvenceire.

A szakmai díjazottak közül első helyen a LiveEvent végzett, amely egy videómegosztó és live streaming platform. Második lett a csíkszeredai csokoládé manufaktúra, a The Choco Project, harmadik a Little Love Box, ők párkapcsolati kártyacsomaggal foglalkoznak.

A közönség szavazatai alapján díjat kapott a BébiDizájn, aki kreatív babatermékeket készít, a kiállítók díjában pedig az Agni's részesült, aki bőr és fa alapanyagú dizájner táskákat gyárt.

Idei tapasztalatok – A zsűrinek és azoknak a résztvevőknek is, akik már nem először voltak jelen a Junior Expo-n, az volt az egyöntetű véleményük, hogy sokat javult a kiállítók a színvonala az előző időszakhoz képest. Az is látszik, hogy a fizikai megjelenés mellett az online jelenlét is nagyon sokat számít – mondta el lapunknak dr. Horváth Ágnes, az Agria Universitas Egyesület elnöke. Hozzátette, idén is az egyik legfontosabb dolog az volt, ami az expo eredeti célja is, hogy a fiatalok szakmai és baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki. Már most több vállalkozó között kialakultak üzleti kapcsolatok. – Idén az esemény fővédnöke a Tokaj-Hegyalja Egyetem, ahol nagy a nyitottság arra, hogy speciálisan a fiatal vállalkozók igényeinek megfelelő, rövid idejű képzéseket indítsanak, melyekben a mindennapokban használható ismeretek lesznek a meghatározóak – fűzte hozzá dr. Horváth Ágnes.