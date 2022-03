Már fogadják a betegeket a Bajcsy úti orvosi rendelőben, ahová a felújítás után költözött vissza több rendelés. Az épület kívülről és belülről is teljesen megújult, a bútorzat cseréje is megtörtént. Az épület azbesztmentesítése is elkészült, lecserélték a tetőt, korszerűsítették a villamoshálózatot. A rendelőket új várótermi padokkal, vizsgálóasztalokkal szerelték fel. A beruházás közel százhatvanmillió forintba került, melyből csaknem százmilliót az önkormányzat saját forrásból egészített ki.



A Bajcsy-Zsilinszky úti rendelő főépületét 1986-ban építették, az önkormányzat már 2019-ben megkezdte az épület rendbetételét fűtéskorszerűsítéssel, majd az elmúlt években ez a munka folytatódott. A mostani épületrekonstrukció alatt is megoldották a betegellátást, így több felnőttháziorvosi és -fogorvosi rendelőt az újhatvani Dali épületébe, illetve a vasútállomás helyiségeiben helyeztek el.