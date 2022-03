– Tavaly nyáron már voltak könnyítések, idén nem szeretnék hónapokig tartó tárgyalásokat. Minden Bosch dolgozónak munkakörtől függetlenül kell hordania a maszkot munkaidőben, sőt már a dolgozói buszokra is csak ebben a védőeszközben szállhatnak fel. Szeretnék, ha a Bosch is követné az Audi vagy a Mercédesz példáját – emelte ki Kozma Zsolt.



A Bosch álláspontját változtatás nélkül közöljük



Munkatársaink egészsége és biztonsága mindenek előtt áll. A Bosch csoport magyarországi munkahelyein napi rendszerességgel elemezzük az aktuális

járványügyi helyzetet. A világjárvány megjelenése óta a Bosch csoport globális, regionális és lokális szinten is olyan operatív stábokat működtet, amelyek folyamatosan nyomon követik a koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos történéseket, továbbá gyors intézkedéseket hoznak, amennyiben ez szükséges. Ezekről és az intézkedések hátteréről folyamatosan tájékoztatjuk a kollégáinkat.



Ahogy az ismert, 2022. március 7-től az országos járványügyi szabályok szerint Magyarországon megszűnt a maszkviselési kötelezettség. A körültekintő és teljeskörű megelőző intézkedések részeként, a Bosch csoport magyarországi munkahelyein, az irodákban és a gyártócsarnokokban, ahol tartható a másfél méteres biztonságos távolság a munkatársak között, nem írjuk elő a maszk viselését.



Azonban a Bosch telephelyek közösségi tereiben, illetve ott, ahol a kollégák ezt a távolságot munkavégzés közben nem tudják tartani, a munkatársak egészségének védelmében a maszk viselése továbbra is kötelező. Az intézkedés célja, hogy az esetleges munkahelyi fertőzéseket továbbra is megelőzzük, óvjuk a kollégáink

egészségét és biztosítsuk a folyamatos, zavartalan munkavégzést. Minderre pedig azért van szükség, mert sajnos a rendelkezésre álló információink szerint a vállalatcsoportnál még mindig több mint 100 aktív koronavírus fertőzött kolléga van.

A járvány eddigi két éve alatt a körültekintő intézkedéseknek köszönhetően mindezidáig elkerültük a belső fertőzések kialakulását a magyarországi Bosch

csoportnál. A magyarországi Bosch csoport minden kérdésben, így a maszkviselési szabályokkal kapcsolatban is az együttműködésre törekszik az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetével (ÉTMOSz), hogy a koronavírus-fertőzéseket elkerüljük.