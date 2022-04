A helyi temető ravatalozója hosszú évek óta siralmas állapotban van, felújításra szorulna. Mivel ez még nem történt meg, április 22-én Lukács László képviselő a Gyöngyössolymosi Hírek portálon tette közzé az Asztalos Miklós polgármesterhez címzett nyílt levelét. Cikkünk megjelenéséig nem sikerült a képviselőt telefonon elérni, ezért a nyílt levélben megfogalmazott álláspontját közöljük.

Lukács László azt írja, hogy a lakosság egyre többször és ingerültebben teszi szóvá a ravatalozóban uralkodó állapotokat. Szerinte választási ígéret volt a végtisztesség méltó megadása, ehelyett a hozzátartozókat egészségre ártalmas levegő, átázott födém és falazat, a tetőn burjánzó nyírfacsemeték fogadják. Mint írja, a ravatalozó a falu szégyene.

A képviselő ismeretei szerint az elmúlt évben érkezett 7,4 millió forint a felújításra, ami még ma is az önkormányzat számláján hever, csakúgy, mint a fiókban a még 2018-ban készített műszaki szakértői vélemény is az elmarasztaló megállapításaival, illetve a felvázolt teendőkkel.

Lukács László azt is írja, hogy idén, a február 4-i rendkívüli ülés előtt jelezte a polgármesternek, hogy az előterjesztésben lévő 10 millió forint helyett 35 millióra lehetett volna ez évben pályázni, csak csatolni kellett volna a pályázathoz a kész szakértői véleményt. A képviselő szerint ezt még aznap is el lehetett volna intézni, a beadási határidő február 5-e volt. Lukács László arra is rámutat, hogy a pályázati kiírás a beadási határidő előtt 30 nappal megjelent, bőségesen volt idő a pályázati anyag elkészíttetésére. A képviselő szerint, ha van a ravatalozó állapotáról tervezői-szakértői vélemény – márpedig az van, sőt jogerős építési engedély is – , a beadott pályázat az elbírálás során elsőbbséget élvezhetett volna. Lukács László felteszi a kérdést: Miért nem történt intézkedés a magasabb pályázati pénz elnyerésére? Végül a képviselő hozzáteszi: Tényleg ez lenne a polgármester részéről a nagy tenni akarás a település érdekéért?

Asztalos Miklós mindezt máshogy látja, szerinte Lukács László szándékosan eltorzítja a tényeket, valótlanságokat állít.

– Lássuk a tényeket! – kezdte a polgármester. – A ravatalozót lapos tetővel építették társadalmi munkában még akkor, amikor Lukács László volt az önkormányzat vezetője. Én 2014-től 2019-ig képviselő voltam, és abban a ciklusban már végig küzdöttünk az épület beázásával és egyéb problémáival. Az akkori állapotáról 2017-ben készült szakvélemény, fotókkal dokumentálva, látható a tetején kinőtt kis nyírfa. Lukács képviselő ezt úgy állítja be, mintha a leromlott állapot csak az én polgármesteri ciklusomat érintené. Az általa kezdeményezett szakvéleményt nem fizette ki, azt én tettem meg később, polgármesterként.

Szerettünk volna pályázni a felújításra, de megdöbbenésünkre azt tudtuk meg a földhivatali dokumentumok alapján, hogy ez a ravatalozó egy nem létező építmény. Építési engedély nélkül készítette a Lukács László vezette önkormányzat.

Egy nem létező építményre nem lehetett beadni pályázatot. Hosszú időbe telt elintézni a fölhivatalnál, mire ott feltüntették a temető térképén. A földhivatalnál az is kiderült, hogy a temető két helyrajzi számon van, és a különböző helyrajzi számmal jelölt ingatlanrészek határa éppen kettészeli a ravatalozót. Egy épületnél egy adott helyrajzi szám alapján lehet pályázatot beadni. Ezek a tények hátráltatták a felújítási pályázat beadását korábban – összegezte Asztalos Miklós, majd folytatta.

– Lukács László tavaly feljelentette az önkormányzatot a Nemzeti Népegészségügyi Központnál a ravatalozóban uralkodó állapotok miatt. A hatósági vizsgálat is időveszteséget okozott. Csak azért nem büntettek meg bennünket, mert már útban volt egy nyertes pályázat, a ravatalozó tetőfelújítására 2021-ben végre nyertünk hétmillió 741 ezer forintot. Ettől azonban több pénzre volt szükség, mert szerkezetileg is amortizálódott az épület. Így a felújítás nem indulhatott meg, ezért van még az összeg az önkormányzat számláján. A szerkezeti felújításra idén nyertünk 12 millió 902 ezer forintot, együttesen a két pályázati összegből tudjuk renoválni a ravatalozót. Az épület szerintem is a falu szégyenfoltja, de a saját pénzeszközök szűkössége miatt a felújítás csak pályázati támogatásból valósítható meg. Lukács László hiába állítja, hogy 35 millióra lehetett volna pályázni, mert csak az elnyert összegre volt pályázati lehetőség. A 2017-ben készült tanulmányt pedig tudjuk használni ma is a munkához – jelentette ki Asztalos Miklós.

A polgármester arra is kitért, hogy a fagyok idején egy ismeretlen megnyitotta a gondosan téliesített csapot a ravatalozóban, napokon át ömlött a víz, felázott a falazat meg az alap is.

Ahogy fogalmazott, az önkormányzaton belüli feljelentgetések is súlyos kárt okoznak Gyöngyössolymosnak, mert a pályázatokat elbírálók érthetően nem szívesen küldenek pénzt egy háborús zónába.

– Sosem szerettem a visszamutogatást, nincs értelme – foglalta össze Asztalos Miklós. – A feladat attól még előttünk áll. Lukács László huszonhat évig volt tanácselnök, majd polgármester. Sajnálom, hogy a hatalmas tapasztalatával nem a községet segíti, hanem szándékosan árt neki.