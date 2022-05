Május utolsó vasárnapja Hatvanban is a gyerekekről és a családokról szólt. A Hatvani Karitatív Összefogás is sátrában különböző játékokat kínáltak. Volt arcfestés, hetes rúgó bajnokság, a művelődési ház munkatársai pedig kézműves foglalkozással készültek. A színpadon egymást váltották a fellépők, tartottak kutyás és akrobatikus rock and roll bemutatót, de voltak itt gólyalábasok is, akik elképesztő mutatványokkal, tűznyeléssel, zsonglőrködéssel és több mulatságos játékkal készültek.