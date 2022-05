A pollencsapdák Európában egységesen alkalmazott műszerek, amelyek – mivel a virágporok gyakran a légmozgással érkeznek – folyamatosan szélirányba fordulva mérnek. A legfrissebb adatok alapján a Heves megyei pollenhelyzet az országossal egyezően alakul – tudatta portálunkkal a Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. A felmelegedés hatására az elmúlt napokban előbb felerősödött a pollenterhelés, ám az ismét hidegre és csapadékosra fordult idővel a terhelés átmeneti csökkent.

A platán koncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A nyír, a tölgy, a ciprus- és tiszafafélék, s a kevésbé jelentős allergének közé tartozó gyertyán és bükk pollenje közepes lesz, esetenként elérheti a magas szintet. A fűz, a kőris, a juhar, a nyár továbbá a kevésbé jelentős allergénnek számító eperfafélék, dió, fenyőfélék, ostorfa, komlógyertyán virágporának mennyisége jellemzően alacsony, esetenként közepes lehet a napokban.

Megjelent a levegőben a pázsitfűfélék, valamint már a csalánfélék allergénje, koncentrációjuk országszerte még alacsony. Elindult továbbá a virágos kőris pollenszórása is, ami a következő időszakban ismét megemelheti a levegőben levő koncentrációt. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes tartományban várható.

Az elmúlt napokban megjelent a levegőben a nyárfaszösz, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz tüneteket, mivel valójában az említett fa terméséből és annak elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll.

Akiknél tehát ebben az időszakban jelentkeznek a túlérzékenységből fakadó panaszok, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő, valóban allergén növények pollenszemei okozhatják azokat.

A háziorvos szerint érdemes odafigyelni a kellemetlen, kínzó jelekre

Dr. Kristofori György siroki háziorvos is többször figyelmeztetett már arra, hogy érdemes odafigyelni az allergia tüneteire. Ha ugyanis valaki nem veszi észre, hogy allergiás, és a betegsége hosszú ideig kezeletlen marad, akár hörgőasztmát is okozhat. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek az orrfolyás, szem-, fül-, szájpad-, garatviszketés, könnyezés. Emellett a tartós torokkaparás, orrdugulás, sorozatos tüsszögés, esetleg nehéz légzés is felveti, hogy érdemes komolyan venni a bajt.

Amennyiben valaki hasonló tüneteket észlel magán, érdemes mielőbb felkeresnie háziorvosát, vagy bőrgyógyász, allergológus szakember segítségét kérnie. A legelterjedtebb kezelési módszer az orvosság, de szem- és orrcseppet is gyakran rendelnek ilyenkor.