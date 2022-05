A templom nem csak kövek összessége, igazi szépségét a hívek adják – fogalmazott dr. Ternyák Csaba egri érsek május 22-én, vasárnap Tenken, ahol egy hálaadó szentmisét mutatott be a Jézus szíve templomban és megáldotta a felújított épületet.

A helység gyöngyszeme a harminchét éve épült templom, amely kívül-belül megújulhatott. A tetőszerkezet, illetve a szarufák javítása mellett a templombelsőt is újrafestették, egyebek között megújult a szentély is az oltárral, s képzőművészeti alkotások is láthatóak.