A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint, a közönséges kullancs hazánkban is gyakori. Legnagyobb számban az erdőkben, valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken fordul elő. Itt a legkisebb a hő- és páratartalom-ingadozás (amely a kiszáradásra rendkívül érzékeny kullancs szempontjából kulcsfontosságú), valamint a legtöbb potenciális gazdaállat (különféle erdei emlősök, madarak) is itt található. Azonban városi környezetben is előfordul, különösen az összefüggő növényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, így parkokban és családi házak kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt területeken és a települések határában. A kertekbe a háziállatok, elsősorban a kutyák, macskák, különböző madarak és vadon élő kisemlősök révén kerül be. Elsősorban április-május-júniusban és szeptemberben aktív.

A kullancsok azontúl, hogy zavaróak, komoly betegségeket is hordoznak, és szűkebb hazánkban is akadnak olyan példányok, melyek fertőzöttek. A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya arról tájékoztatta portálunkat, hogy megyénkben tavaly nem fordult elő kullancs által okozott agyvelőgyulladás (encephalitis), míg 2020-ban négy esetet jelentettek az egészségügyi szolgáltatók. Ezek a betegek a kezelés után gyógyultan távoztak a kórházból. Heves megyében Lyme-kór fertőzést 2021-ben ötven, míg 2020-ban 42 esetben jelentettek. Ezen betegek közül tavaly és tavalyelőtt is két-két ember szorult kórházi ápolásra.

Dr. Maszárovics Zoltán az egri kórház infektológusa, immunológusa, orvosigazgatója érdeklődésünkre elmondta, ma Magyarországon a Lyme kór és a kullancsencephalitis vagyis a kullancs által terjesztett vírusos agyhártya-agyvelő gyulladás fordulnak elő leggyakrabban. Előbbi betegség antibiotikumot igényel, utóbbi vírusos és védőoltással megelőzhető. Ritkán továbbadhatja a tularémiát (nyúlpestis) és a babeziózist is. A kullancs eltávolításakor beszennyezett kis seb is befertőződhet egyéb baktériumokkal.

Mint kiderült, minden nyáron rendszeresen jelentkeznek kullancsok által megfertőzőt betegek az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben az Infektológiai Szakrendelésen, néhány esetben a Sürgősségi Betegellátó Osztályon vagy idegrendszeri tünetekkel a Neurológiai Osztályon.

– Kullancscsípés és a kullancs eltávolítását követően azonnal nincs értelme orvoshoz rohanni, hiszen a fenti betegsége lappangási idejében jelentős tünet nem észlelhető és vérvétel sem mutatja ki, nem segíti a diagnózist. Amennyiben a csípés helye körül bőrpír alakul ki, különösen növekvő, gyűrűszerű vagy lázas állapot jelentkezik fejfájással vagy anélkül, akkor szükséges felkeresni a háziorvost, aki kérdéses esetben kérheti infektológus szakorvos segítségét kórházunk szakrendelésének keretében – fogalmazott dr. Maszárovics Zoltán.

A betegségek elkerülésére legjobb módszer a védekezés

riasztókészítmények, például krémek, spray-k és karkötők

zárt ruházat

vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni oltás

Ha megtörtént a baj

Korábbai cikkünkben már írtunk róla, mi a teendő, ha kullancsot találtunk bőrünkön.

Semmivel sem szabad bekenni a bőrt, hanem minél gyorsabban, egy határozott mozdulattal el kell távolítani az élősködőt. A gyógyszertárakban kapható speciális kullancskiszedő kanál és csipesz, amelyek helyes használatával kapcsolatban a patikusok készséggel állnak a vásárlók rendelkezésére. A patikákban kapható tesztek segítségével arra is van lehetőség, hogy megtudjuk, fertőzött volt-e a kullancs, amit eltávolítottunk magunkból. Ezenkívül érdemes felírni a csípés helyét és idejét, ugyanis a bőrpír, láz és fejfájás később jelentkezhetnek.