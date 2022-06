Idén májusban a fogyasztói árak hazánkban átlagosan 10,7 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a fehér kenyér kilójáért átlagosan 577 forintot kértek el a boltokban. Hat éve még 269 forint volt az érte fizetendő összeg, tavaly nyáron a pékségekben már bőven 400 forint feletti kenyérárakkal találkozhattunk. Tavaly májushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 18,6 százalékkal emelkedett, ezen belül a kenyéré 37,5 százalékkal.

Az árak változása a Heves megyei pékségek számára is napirenden lévő kérdés. A Horváth pékség néven működő Két H Pék Kft.-nek Hatvanban és Boldogon összesen három üzlete van, ahol a sütőüzemben és a boltokban együttesen kilenc alkalmazott dolgozik. Horváth Alexandra a családi vállalkozás napi ügyeit szervezi. Elmondta, nálunk most egy kiló kenyér ára 520 forint és júliustól tervezik ennek emelését várhatóan 10-15 százalékkal.

– Ma már ott tartunk, hogy a malmok kéthetente emelnek árat – tudatta Horváth Alexandra. – Mi legfeljebb tizenöt százalékot emelünk, mert az emberek már így is sokallják a kenyér ellenértékét. Tavaly decemberi árakon kínáljuk a termékeinket a lakosságnak, januártól viszont a malmok 60 százakkal vitték fel a kenyérliszt árát és jön az újabb emelés. A jelentős bérköltségeken túl a pékségek számára az energiaárak növekedése is jelentős teher. Az áramért és a gázért nem a lakosság számára államilag rögzített összeget kell fizetni, hanem a teljes piaci árat. Ehhez hozzáadódik más alapanyagok, így egyebek között az élesztő drágulása is. Az orosz–ukrán háború kitörése óta az élesztő alapanyaga, ami korábban Ukrajnából érkezett, most más útvonalon jut el a feldolgozókhoz, így a magyar nagykereskedelmi piacon az élesztőnél ez hatvan forint kilónkénti emelkedéssel járt.

Egerben a Svéda 1924 Pékség Kft.-ben fia és férje mellett dolgozik Svédáné Marton Erika. A vállalkozásban a társaság tíz embernek ad munkát, ebből hét alkalmazott. Már nettó tizenhét forinttal kellett emelniük június 1-jétől a kenyér árát.

– A margarin ára hétről hétre nő öt vagy tíz forinttal, így a kenyér esetében hétfőtől újabb áremelés lesz – mondta Svédáné Marton Erika. Hozzátette, náluk a félbarna, a zsíros és a búza kilós kenyér egységesen 520 forint, de hétfőtől 550 lesz a kenyerek eladási ára. Az alkalmazottak bérei és járulékai mellett az energiaárak is jelentősek, hiszen az a gépeik gázolaj üzeműek, így legutóbb 810 forintos literenkénti áron hozattak gázolajat a négyezer literes üzemi tartályukba.