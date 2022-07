Ezt ne hagyja ki!

Gyilkos örökség: az azbeszt még most is szedi áldozatait Selypen az eternitcső-gyártó üzem több mint harminc évig működött, ám nehéz megjósolni, hogy a levegőbe kerülő veszélyes anyag meddig árnyékolja még be a környéken élők életét.