– Egymás kultúrájának, szokásainak megismerésén túl számos együttműködési pont alapjául szolgálhatnak ezek a kapcsolatok. Együttműködve például uniós források közös megpályázása válik elérhetővé – tájékoztatta portálunkat Pifkó Tamás, a gyöngyösi önkormányzat kommunikációs vezetője.

A közösen benyújtott, kettő vagy akár több város társulásának megállapodásán alapuló pályázatok számos európai támogatási felhívás esetében előnyösebb elbírálás alá esnek, mint az önállóan létrehozott projektjavaslatok. Ilyen projekt a Europe for Citizens elnevezésű pályázat is, amelyben Gyöngyös öt másik, hasonló méretű, jellegű és szerkezetű várossal közösen vesz részt. Ezek közül kettő – Kézdivásárhely és Lendva – már rég óta létező testvérvárosi kapcsolataink, jegyezte meg a kommunikációs vezető.

– Bízunk abban, hogy a programsorozat részeként megvalósuló események közelebb hozzák a résztvevő városok lakóit egymáshoz, és a személyes kapcsolatok a jövőben a településeink közötti kulturális, gazdasági és a fenntartható jövő feltételeinek kialakítására vonatkozó céljainkat fogják szolgálni – tette hozzá Pifkó Tamás.

Néhány egri példa a testvérvárosi kapcsolatokra - A franciaországi Macon Egerhez hasonlóan történelmi város és boráról is híres. A barátság kiterjed a diákok és tanárok rendszeres szakmai tapasztalatcseréire és egymás borversenyein való megjelenésre is. Vetélkedőket is tartanak, hogy kiderüljön, ki tud többet a két városról. A nyertes középiskolások meglátogatják egymást. A kulturális együttműködés folyamatos a városok között, a művészeti csoportok rendszeresen jelennek meg jelentősebb városi eseményeken, derül ki az önkormányzat tájékoztatásából. A Németországban található Esslingen am Neckar egyik gimnáziumának tanulói és az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai évtizedek óta látogatják egymást, így erősítve a kapcsolatot, s egyfajta cserekapcsolatot is kialakítottak.