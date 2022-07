Az esettel kapcsolatban a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott legutóbb írásos tájékoztatást. Ebben megerősítették azt az információt, hogy a Reg Kft. lőrinci telephelyén lévő 6-os számú, szennyvíziszap-leürítő-tározó töltésfalából szivárgott az iszapos anyag részben a telephely területére. Ezen kívül a szennyező massza kis mértékben a telephelyen kívüli mezőgazdasági területre és a Zagyva folyó mentett oldalára is jutott, ugyanakkor a töltés nem szakadt át.

A szivárgást az üzemeltető jelezte az illetékes hatóság felé – áll a közleményben –, s a szükséges kárelhárítás intézkedéseket megtette. A katasztrófavédelem a társhatóságokkal a helyszíni szemlét soron kívül végrehajtotta. Az esemény kivizsgálása a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg folyik. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítette, hogy az üzemeltető a kárelhárítást jelenleg is végzi a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakmai felügyelete mellett, a kiszivárgott anyagot felitatják, összegyűjtik és elszállítják. A környéken évek óta problémát okoz a bűz és a hatóságok már többször intézkedtek a szúrós szagú, fekete színű, olajos massza megjelenése miatt az egykori pernyehányó melletti részen.

A hatvani városvezetés és civil lakosok 2016-ban tettek bejelentést a szakhatóságok felé. A hatvani városvezetés több intézkedést is végrehajtott már, szagnaplót vezetnek, folyamatosan küldik a jelentéseket az illetékes hatóságnak, bűzcsapdákat helyeztek ki és aláírásokat is gyűjtöttek, hogy megoldás szülessen a problémára. 2018-ban dr. Nagy István agrárminiszter is felszólalt a parlamentben az ügy megoldása érdekében. 2020-ban egy hasonló szivárgás következtében a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az a pernyehányón működő telephely felelős a szennyezőanyag szivárgása miatt.

A kellemetlen bűzhatás a környéken élők életét megkeseríti, nemrég Heréd polgármestere, Ilkó-Tóth András is szóvá tette a közösségi média oldalán, hogy nem csak Lőrinciben vagy Hatvanban okoz problémát a büdös, hanem náluk is érezhető. A felsorolt okok miatt helyi környezetvédők Zubor András aktivista szervezésével tüntetést tartanak az ügy megoldása érdekében, augusztus 12-én a Reg Kft. telephelye előtt.