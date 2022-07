Modernizációs programjában az elöregedett gépjárművek helyett Visontán és Bükkábrányban eddig 17 elektromos autót állított üzembe az MVM Mátra Energia Zrt. A társaság közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy elektromos töltőket is telepítettek. A terveik között szerepel, hogy csatlakoznak az állami Zöld Busz Programhoz is.