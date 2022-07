Az egyik csillagászattal foglalkozó Facebook csoportban osztották meg egymással a hírt a tagok, miszerint egy kivételesen fényes, darabokra eső tűzgömb volt látható este kilenc és féltíz közötti időben az égbolton. Többen tompa dörrenést is hallottak, amikor a meteor a nagy sebesség miatti súrlódástól szétesett. A megfigyelők azt is írják, hogy ez a nem mindennapi esemény egyrészt gyönyörű látvány nyújtott, másrészt azért volt, aki libabőrös is lett tőle.