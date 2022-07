Mint ahogy arról már beszámoltunk, Nyitrai Zsoltot, megyénk országgyűlési képviselője és kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztost Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban nevezte ki. A miniszterelnök munkáját segíti, feladatai közé tartozik, hogy a teljes kormányzat cselekvését összehangolja, kifejezetten a kiemelt társadalmi ügyekben folytatott összkormányzati tevékenységet és kommunikációt. A miniszterelnök megbízásából ellátja a kormány kiemelt társadalmi partnereivel a kapcsolattartást és egyeztetést is, továbbá a civil szervezetekkel is szorosan együttműködik.

Mindezt csupán egy hónappal ezelőtt jelentették be, de Nyitrai Zsolt közösségi oldalán már számos alkalommal egyeztetésekről számolt be. Mint közzétette, Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével a következő négy év közös feladatairól esett szó, kiemelte, a Házelnökre nagyban számíthat ha a nyugdíjasoknak, a diabéteszeseknek vagy éppen a magyar gazdáknak kell segíteni. Egyeztetett továbbá Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel, Pintér Sándor belügyminiszterrel, Varga Judit igazságügy-miniszterrel, illetve Lázár János, építési és beruházási miniszterrel is több közös projektről tárgyalt.

Mint a közösségi oldalán olvasható híradásaiból megtudhattuk, kiemelt figyelmet fordítanak a jövőben többek között a kadétokra, az önkéntes és tartalékos valamint a nyugdíjas katonákra. Az oktatás területén pedig erősítik a párbeszédet, illetve cél az is, hogy magasabb szintre emeljék a stratégiai kapcsolatokat a cukorbeteg szervezetekkel. Szintén fontos mérföldkő lehet, hogy érdekképviseletek és civil szervezetek bevonásával csökkentik a különböző területeken a túlszabályozottságot, az adminisztrációt, megszűnhetnek idejétmúlt szabályok az életszerűség jegyében.

Érdeklődésünkre elmondta, feladata szerint tehát fontos társadalmi ügyek feltérképezésén dolgozott, melyeket majd a kormányzaton belül ismertet, hogy az adott kérések vagy problémák megoldásra találjanak. Pintér Sándorral például a jó közbiztonság és az egészségügyi ellátás magas színvonalú működéséről egyeztettek.

– Lázár Jánossal arra jutottunk, hogy célszerű egyszerűsíteni bizonyos építésügyi rendelkezéseken is, ezzel segítve az építtetőket. Nem csak az ő érdekük van szem előtt, de egyes szolgáltatásokat is fogyasztóbarátabbá szeretnénk tenni. Varga Judittal fokozattan figyelünk a fogyasztók érdekeire is – árulta el érdeklődésünkre a miniszterelnöki biztos.