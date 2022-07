Fogy a lakosság türelme az észak-hevesi kis faluban. Idén nyáron több alkalommal is víz nélkül maradtak a településen élők ideig-óráig. A leginkább azok szenvednek, akik este érnek haza a munkából és szeretnének tisztálkodni, azonban hiába nyitják meg a csapot. Tény, hogy a vezetékek elavultak, gyakori a csőtörés, hétfőn azonban más probléma is adódott.

Mint azt Valyon Lászlótól, a község polgármesterétől megtudtuk, a hétfői vízhiánynak két oka is volt. Az első, hogy a Gárdonyi út végén egy bekötéshez munkaárkot alakítottak ki és a gép véletlenül elszakította a vezetéket. Ezért a felső szakaszt lezárták. A másik, ami ennél is nagyobb gond, az aszály. Ivád saját kúttal rendelkezik, azonban ennek a kapacitása csekély, mindössze ötven köbméter, azonban az idei csapadékhiány miatt a hozama is csökkent.