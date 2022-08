A kerek évszám alkalmából virágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötték, valamint Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is tolmácsolták számára.

A hölgy népes családjával ünnepelte kerek születésnapját, öt unokája és hat dédunokája is osztozott örömében.

– Lefler Imréné Annus néni évtizedeken át tartó közösségi munkája példaértékű. Munkássága mellett veteményese is kiemelkedő, hiszen 2019-ben első helyezést ért el a Legszebb konyhakertek országos program helyi versenyében, emellett gyönyörű virágos udvara és előkertje a mai napig csodálatra méltó – jegyezte meg portálunknak Wingendorf János.