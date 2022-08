Mint ahogy arról már beszámoltunk, a szombati esemény ezúttal is sokakat vonzott az Eger patak mellé. Molnár László, a Rotary Club Eger soros elnöke elmondta, tapasztalataik szerint az óvodáskorúak között rendkívül sokan szenvednek légzőszervi megbetegedésben. Szavai szerint szeretnének segíteni ezeknek a gyerekeknek, s mivel a sóval telített levegő jótékonyan hat a légutakra, ezért fordították figyelmüket a sószobák felé. A kacsákat a patak vizében egyszerre indították el a verseny startjánál, a győztest ajándékkal köszöntötték. Idén több kísérőprogram is színesítette a napot. A Végvári vitézek terén 10 és 15 óra között számos program várta az érdeklődőket. Voltak bábszínház, zenés és táncos műsorok, felvonult a Rotary Motoros Klub, s a dumaszínház is hozzájárult a fergeteges hangulathoz.