Kevesebb közmunkásra is nagy szükség van Heves megyében

Szeptembertől országszerte csökken a közmunkások száma, így megyénkben is több településen. Van azonban olyan falu is, ahol eddig is nagyon kevesen dolgoztak, így ugyanannyi embert foglalkoztathatnak ősztől is.

Fekete-Vadászi Erika

Heves megyében is egyre jobban csökken a közmunkások száma Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Amint arról a Világgazdaság (VG) nemrégiben beszámolt, a Belügyminisztérium megerősítette, hogy tovább csökkenhet a közmunkások száma, ugyanakkor jelezték, ha szükséges, bármikor további forrásokat tudnak a programokhoz rendelni. A falusi polgármestereket a nyár elején a munkaügyi központok arról értesítették, hogy szeptembertől kisebb létszámmal tervezhetnek. Pedig már így is alig akad közmunkás az országban, májusban 76 ezernek állt alkalmazásban, írta a gazdasági portál. Utánajártunk, Heves megye egyes településein hogyan alakul a közmunkások száma szeptembertől, s hogy milyen feladatokat látnak el. Gyöngyösön kilencen maradnak – Az idei programban augusztus 31-ig tizenketten vesznek részt, a szeptembertől kilenc közmunkásra kaptunk pályázati lehetőséget – tájékoztatta portálunkat Pifkó Tamás, a gyöngyösi polgármesteri kabinet kommunikációs vezetője. A városban dolgozó közmunkások köztisztasági feladatokba segítenek be, és a nyilvános illemhelyek üzemeltetésből veszik ki a részüket. Kíváncsiak voltunk, a csökkenő létszám miatt lesz-e olyan feladat, amit nem tudnak elvégezni.

– Köztisztasági szerződésünk van a Városgondozási Zrt-vel, a frekventált területen a társaság szakemberei dolgoznak. A város családiházas és külső területein, valamint a játszótereken dolgoznak a közfoglalkoztatásban résztvevők. Szeptembertől ezt a feladatot kevesebb létszámmal látják el. A köztisztasági szerződésben nem szereplő területeken lesz kevesebb közfoglalkoztatásban dolgozó, de elmaradó feladat nem lesz, elosztják a munkások között – ismertette Pifkó Tamás. Mátraballán eddig se voltak sokan Mátraballa polgármestere, Pádárné Gyuricza Henriett arról tájékoztatta a Heolt, hogy a településükön nem változik a közmunkások állománya. – Nálunk nagyon alacsony a létszámuk, szerencsére szeptembertől nem lesznek kevesebben. Augusztus végéig is négy ember dolgozik ilyen státuszban nálunk, és ősztől ugyanennyit tudunk foglalkoztatni. Rendkívül örülök, hogy nem lesz csökkenés, mert így is rengeteg feladatot látnak el, s nagy szüksége van a településünknek a munkájukra – hangsúlyozta a polgármester. Mátraballán a közterület-karbantartási feladatokat látnak el, például füvet nyírnak, s sokat tesznek azért, hogy a település utcái szép, rendezett képet mutassanak, a helyiek és az oda érkező vendégek örömére. Az önkormányzatnak egy főállású karbantartója van, alkalmanként neki is segítenek a közmunkások. Kömlőn negyedével csökken a közmunkások száma A község polgármestere Turó Tamás portálunknak elmondta, hagyományos közfoglalkoztatásban augusztus 31-ig 95-en dolgoznak a településen, szeptembertől pedig 70-en töltenek be ilyen pozíciót. A település rendezésből veszik ki a részüket, intézményekben is dolgoznak segítőként. – Természetesen a csökkenő létszám problémát okoz, átszervezésre van szükség emiatt. Át kell csoportosítanunk a feladatokat, hiszen a munkákat ezentúl is el kell látni, nem marad majd elvégezetlenül semmi – jegyezte meg Turó Tamás.

