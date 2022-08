A Mátra mint az Északi-középhegység része, származása szerint Európa legnagyobb fiatal vulkáni övezetéhez tartozik. A Tarna és a Zagyva völgyétől körbefogva terül el, és bár nem a legnagyobb kiterjedésű hegységünk, itt emelkedik hazánk két legmagasabb csúcsa az 1014 méteres Kékes és a 964 méter magas Galyatető - írja a Mátra információs oldal.

A Mátra a Börzsönytől és a Cserháttól délkeleti, Budapesttől északkeleti irányban található.

A Mátra elhelyezkedése Budapesthez képest

Forrás: 4.bp.blogspot.com

A Mátrában van Magyarország legmagasabb hegycsúcsa, a Budapesttől több, mint 80 kilométerre lévő Kékestető. Egy Facebook-bejegyzés szerint a fővárosból is látszik a Mátra vonulata tiszta időben. Az I ♥ Mátra csoport meg is osztotta Demecs Norbert Heves megyei túravezető, Heves Megye Nagykövete fényképét, amelyben most olvasóink is gyönyörködhetnek: