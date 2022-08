A Damjanich és a Vachott Sándor utcák kereszteződésében már látványosabb szakaszához érkezett a körforgalom építése. A veszélyes kereszteződés évtizedek óta nem változott, most azonban a Nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó belterületi utak felújításának második ütemében ezt a csomópontot is rendben teszik. Horváth László, a térség országgyűlési képviselője közösségi média oldalán is kiemelte a beruházást, amint írta, nemrég a Kossuth utcában a sérült szegélyköveket cserélték. Ezzel együtt elbontották a Szent Bertalan utca és a Petőfi utca sarkán azt a járdaszigetet, ami már romos állapotú volt és a Petőfi utca felől balra kanyarodó autók és autósok életét keserítette meg.