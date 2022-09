A megyeszékhelyen 22 ezer levelet küldtek ki az érintetteknek, akiknek van ezer forint feletti fizetési kötelezettségük. Ezt a levelet postán kaphatták meg az adózók, vagy az elektronikus tárhelyre kaptak értesítőket arról, milyen számlára és mekkora összeget kell fizetni. Azt tanácsolta mindenkinek, nézzék meg a tárhelyet, postaládát. A postai levelekhez csekket is mellékeltek. A befizetés történhet banki átutalással, elektronikus befizetéssel, de a csekken a QR-kód segítségével otthon, bankkártyával is lehet fizetni, nem kell elmenni a postára. Lehetőség még az elektronikus önkormányzati portál, ahová ügyfélkapuval, vagyis már központi azonosítási ügynökkel tudnak belépni fizetni. Ezek a legegyszerűbb megoldások.

Mint Korsós László elmondta, a régi kata adónem megszűnt augusztus 31-ével. Egerben körülbelül kétezer katás helyi adózót tartottak nyilván, Azoknak, akik megszüntették tevékenységüket, hivatalból jóváírták az időarányos adórészt. Azoknak lesz teendőjük, akik belépnek az új katába. Nekik szeptember 15-ig teljesíteniük kell fizetési kötelezettségüket, még a régi kata szerinti összeget kell fizetni. Ezen túlmenően október 15-ig bejelentési kötelezettségük van, hogy ezt választják, ez a határidő jogvesztő, utána nem tudnak az új kata szerint adózni. Nem elég a NAV-nál bejelenteni, az adott önkormányzatnál is meg kell ezt tenni. Aki elmulasztja, az az általános szabály szerint adózhat, ami jóval kedvezőtlenebb is lehet. Aki másik adónemre tér át, annak a jövő évi bevalláskor, május 31-én kell megválasztani, milyen módot szeretne választani, a fizetési kötelezettséget is akkor kell teljesíteni. Ez nem vonatkozik azokra, akik most kezdik a tevékenységüket. Nekik 15 napon belül be kell jelenteni a vállalkozást, és választani is csak 15 napon belül tudnak helyi adózási formát.

Az adóiroda vezetője kifejtette, devizában nem lehet adót fizetni. Szó volt nyáron arról, hogy a társasági adót és a helyi iparűzési adót dollárban, euróban is lehet teljesíteni. A társasági adó esetében megjelentek a szabályok, az euróban, dollárban történő fizetést a következő adóévre lehet választani, a helyi adó kategóriában ilyen jogszabály nem jelent meg a Magyar Közlönyben. Csak forintot fogadnak el tehát, később eldől majd, az iparűzésit lehet-e majd így törleszteni.