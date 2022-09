Szeptember 9-én lezárult Gyermekmosoly-játékunk, amely idén mind a jelentkezők, mind a szavazatok számában a korábbi évek sikerességét is túlszárnyalta. Heves megyében 702 nevezés érkezett a két korcsoportban, a beküldött fotókra 39 ezer 102 szavazatot adtak le olvasóink. A nyereményeket is folyamatosan adjuk át a legtöbb szavazatot begyűjtő gyermekeknek és szüleiknek, hétfőn például a 4-7 éves kategória első helyezettjét, a domoszlói Köles Olivért és édesanyját, Kölesné Víg Nikolettát fogadtuk szerkesztőségünkben.

– Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy Olivér gyűjtötte be legtöbb szavazatot, de nagyon boldogok vagyunk. Ismerőseim hívták fel a figyelmet a játékra, ezután döntöttük el, hogy megmérettetjük magunkat. Hálásak vagyunk a szavazatokért, most indulunk is, hogy beváltsuk az utalványt – fogalmazott portálunknak a büszke édesanya, Nikoletta, aki Olivérrel együtt egy 20 ezer forint értékű Játéksziget-ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.