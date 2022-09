A helyszínen a búzaszálak jelentősen elhajoltak és azóta sem tudták kideríteni a szakemberek, hogy vajon UFO-jelenséghez köthetők e események vagy pedig csak morbid csalásról volt szó.

Ahogy arról az MTI annak idején beszámolt, titokzatos gabonaköröket fedezett fel Heréd határában egy kölestáblában az egyik helybéli gazdálkodó, aki felesége névnapjára akart virágot szedni a mezőn. A nyolc méter átmérőjű körben a gabonaszálak egymással teljesen összefonódva feküdtek a földön, a kör kerülete mentén pedig a négy világtáj irányába további egy-egy 1,8 méter átmérőjű gabonakor helyezkedett el. Mind az öt kör száliránya az óramutató járásával ellentétes; semmiféle jel nem mutatott arra, hogy mindez emberkéz alkotása lenne.

A gazda még 1996-ban elmondta, hogy értesített egy fővárosi ufológust, aki Geiger-Müller számlálóval is megvizsgálta a helyszínt, ahol a háttér-sugárzás nem a megszokott 16 egységet mutatta, hanem attól erősen eltérve, 9-28 egység között ingadozott. A titokzatos területen a videokamerák és a fényképezőgépek elektronikája is össze-vissza működött. A szakértő a tapasztaltakról nem kívánt nyilatkozni. A területtől mintegy 200 méterre található a legközelebbi lakóház, amelynek tulajdonosa semmilyen szokatlan fény-, illetve hangjelenséget nem tapasztalt a környéken azokban a napokban. Az idősebb helybeliek szerint azonban több évtizeddel ezelőtt is volt már példa hasonlóra aratás idején, ám akkor nem tulajdonítottak ennek jelentőséget.

De nem csak a helyi, az országos média is foglalkozott az üggyel. Pálffy István 1996-ban a Tények című műsorban a következőket mondta a herédi eset kapcsán: „Magyarországon itt a legmagasabb az ezer főre jutó UFO-hívők és amatőr csészealj-kutatók száma.” A hírműsor felvételei szerint radioaktív sugárzás volt mérhető a gabonakörök teljes területén. Több helybélit is megkérdeztek arról, szerintük mi lehet a furcsa események mögött: persze volt, aki hihetetlennek találta a történteket, de akadt olyan herédi is, aki még vitt is haza az elhajlott gabonából.