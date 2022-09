Amint arról már korábban beszámoltunk, szeptember 1-től megyénk több településén foglalkoztatnak közmunkásokat újabb fél évig. Akkor egyebek között azt írtuk, Kömlőn augusztus 31-ig 95-en dolgoztak hagyományos közfoglalkoztatottként, ősztől pedig 70-en töltenek be ilyen pozíciót.

A sajtóhírek hallatán kíváncsiak voltunk, változott-e a helyzet a nemrégiben közöltekkel szemben. Újra megkérdeztük Turó Tamást, Kömlő polgármesterét, aki most is arról tájékoztatta a Heol-t, azóta nincs változás a létszámot illetően, a korábbiakkal megegyezően hetvenen dolgoznak szeptembertől.

Az aldebrői önkormányzat is arról tájékoztatta portálunkat, nem változott a közfoglalkoztatottak száma településükön. Egy-egy ember dolgozik nyolc, hat és négy órában jelenleg is náluk, és a korábbi időszakban is ennyi foglalkoztatottjuk volt.

A Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya arról számolt be a Heol-nak, hogy valamennyi kormányhivatal, így a Heves megyei részére is biztosított annak forrása, hogy a közfoglalkoztatási programok idén szeptember elsejétől is folytatódjanak.

– Heves megye közel 350 millió forint forrást kapott a hosszabb időtartamú programok finanszírozására. A folytatódó programok létszámának feltöltése a hónap elején kezdődött meg és jelenleg is folyamatban van – közölték.

Megyénkben is folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak létszáma idén, ez a kormany.hu oldalon megtalálható havi jelentésekből is kiderül. Az idén januári adatok szerint Hevesben 1520-an vettek részt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, 623-an kistérségi, járási startmunka mintaprogramban, míg országos közfoglalkoztatási formában 207-en. A májusi és a júniusi összesítésből az derül ki, hogy mintegy ötödével kevesebben munkálkodtak megyénkben közmunkásként, mint az előző év hasonló időszakában, s ez országos szinten is jelentős csökkenésnek számít, ha az ország más térségeit nézzük.