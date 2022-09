A jellegzetesen rövid, katonás frizurát viselő Richárdot és a többieket, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola 8/b. osztályából vele együtt ebbe a katonasuliba jelentkezett két diáktársát – Csányi Pétert és Oláh Pétert – közben elszólította a következő program, a különböző erőnléti gyakorlatokból álló katonai testnevelés. Ebben velük együtt futott, tornázott, s nyomta a fekvőtámaszokat az immár másodéves kadét, a mélységi felderítőnek készülő pétervásárai Báder Béla.

– Magam előtt látom, amint tavaly ilyenkor ott álltam a felsőbb osztályosok előtt, akik büszkén, katonás tartással feszítettek az egyenruhájukban – mesélte a fiatalember. – Akkor arra gondoltam, hogy olyan akarok lenni, mint ők. S ez talán sikerült is, mert az új kadétok patronálójaként most én is itt állhatok a soraik előtt. Ha beszélgetéseink közben szóba kerül a rájuk váró időszak, azzal biztatom őket, hogy tartsanak ki, el fogják érni a céljukat, de keményen meg kell majd dolgozniuk érte...