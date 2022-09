A gyöngyösi Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál második napján ugyan csak 15 órakor kezdődtek a programok, a rendezvénynek helyt adó Fő térre torkolló Dr. Puky Árpád utcában már órákkal előtte nagy volt a sürgés-forgás. Már délután egy óra körül mennyei illatok csalogatták az érdeklődőket a huszonkettedszer megrendezett Görgényi László Főzőversenyre. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola egykori országos hírű szakmai elméleti tanáráról, szakács szakoktatójáról, mesterszakácsról elnevezett gasztronómiai eseménnyel kapcsolatban Bodonyi Gabriella, a Mátra Művelődési Központ művelődésszervezője arról beszélt portálunknak, hogy tizenöt csapat mutatta meg idén a szakácstudományát.

– Pörkölt és gulyás kategóriákban lehetett versenyezni. Pontosan délben volt szabad meggyújtani a tüzet. Minden főznivalót kizárólag nyersen lehetett hozni, tilos volt előfőzést alkalmazni. Az ételeknek fél ötig kellett elkészülni, akkor kezdődött a zsűrizés. Az ételminták számozott bográcsokban kerültek a bírálók elé, így nem tudhatták, melyik csapat főztjét kóstolták. A szakmai főzsűrit Nagy Zoltán királyi főszakács képviselte. Mellette a társadalmi zsűri tagjai Nagy Rezső, az ipari park igazgatója, Molnár Lászlóné, Gyöngyös óvodáinak intézményvezetője, és még három tagóvoda vezetője – összegezte Bodonyi Gabriella.

Amíg rotyogtak a pörköltek és a gulyások a kondérokban, természetesen mindenki bizakodó volt a végső sikert illetően. A Palóc Gyöngyös csapata nevében dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő elmondta, hogy a szakácsuk reggel beteg lett, és akkor derült ki, hogy ő helyettesíti.

– Ezt otthoni körülmények között bármikor vállalom, de ez egy kondér itt előttem. Ezért egy kicsit átalakítottuk a receptet "széngabisra", most palóc gulyás készül. Vegyesen sárga- és zöldhüvelyű babbal, illetve tárkonnyal, babérral, kaporral, tejfölösen, mátraiasan, palócosan. Vendégünk Rónai Sándor Európa-parlamenti képviselő, úgyhogy emiatt is remélem, hogy nem ég oda most az étel – nevetett dr. Szén Gabriella.

A Tóth Szabolcs és Barátai Emlékcsapat képviselője, Soltész Sándor velősen fogalmazott.

– A magyar ízek miatt lesz a mi gulyásunk a nyertes.

A sokatmondó nevű gyöngyösi Cefrebarátok gárdája igazi baráti kör.

– Azért nyer a mi főztünk, mert csak ez nyerhet. A titka az, hogy többfajta húsból készítjük: marhalábszárból, füstölt csülökből, illetve lángolt kolbászból, jó kis szalonna alapon. A fűszerezést a zöldségek adják. Lehet ennél jobb valami? – nézett körbe önbizalommal Bardóczy Tamás.

A prózai egyszerűséggel Leves néven alkotó gyöngyösi formáció semmit sem volt hajlandó elárulni a titkos receptjükről. Szűcs Levente annyit hozzátett, a jövőben is lesznek versenyek, azért őrzik hét pecsét alatt a mesterfogásaikat. A Ferences plébánia csapata szerint azért lesz sikere a pörköltjüknek, mert szívvel, szeretettel és lélekkel főzik.

– Megpróbáljuk a legjobb alapanyagokból készíteni, és reméljük, hogy nyerünk. Kakasból készítjük, és benne van a hája is – közölte Kovács László.

Gyöngyösi baráti társaság az Egy húron pendülünk gárdája. Mint mondták, nem cifrázzák túl, egy sima sertésgulyást főznek. Varga Róbert annyit mondott, hogy a titka az, hogy a baráti kör együtt készíti, és szeretettel, és semmi egyéb. A Tó vize fantázianevű alkalmi szakácsok mátrai marhapofapörkölttel neveztek a versenyre.

– Van még benne egy kis jó háziszalonna alásütve, és belsőségekkel is megbolondítjuk. Az igazi fűszer bele a baráti csapatunk jó hangulata és a szeretet, amit beleadunk. Azért szeretnénk nyerni, hogy a díjat Hordós Attila és Bárdos Tamás néhai borász barátaink és kollégáink emlékére ajánlhassuk – magyarázta Csernyik István borász.

A gyöngyösi Innomechanika Kft. munkatársi kollektívája is bízott a gulyása sikerében, Karácsondról, Tarnaméráról, Hortról is érkezett erősítésük. A Jobbik csapata marhagulyást főzött. Dudás Róbert, a párt alelnöke a rotyogó kondér kavarása közben elmondta, hogy azért lesz nyertes a főztjük, mert minden benne van, aminek benne kell lenni.

– A legfontosabb azonban, hogy szívvel készítjük. Semmit nem spórolunk ki belőle, ezért egy tartalmas étel lesz. Az a cél, hogy nekünk örömet okoz a főzés, s az, hogy együtt vagyunk, beszélgethetünk. Bízom benne, hogy az embereknek örömet okozunk a gulyásunkkal – összegezte Dudás Róbert.

A zsűri döntése alapján a versenyt végül pörkölt kategóriában a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete, gulyásban pedig a Marhajó nevű csapat nyerte.