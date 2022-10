A Macok Bisztró nyolc esztendeje nyílt, és az étterem valamint a tulajdonosok is több elismerést zsebelhettek már be ez idő alatt. A Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán két éve több kategóriában is a legjobbak közé került a méltán népszerű hely, így a legjobb tíz vidéki étterem közé is beválasztották. A leginkább szerethető vasárnapi ebédhelyszínek közé is bekerült. Amikor 2019-ben, a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából elismerő okleveleket adott át Nyitrai Zsolt, a térség akkori országgyűlési képviselője, kiemelkedő tevékenységéért Macsinka János séf, az egri gasztronómiai színtér kiemelkedő szereplője és alakítója is részesült az elismerésben.

Ugyanebben az évben öt kategóriában ítélte oda Par Excellence szakmai díjait a Magyar Sommelier Szövetség, amely a legjobb magyarországi pincészetet, borkereskedőt, boros éttermet, szakírót, valamint oktatót díjazta. Vendéglátó kategóriában a Macok Bisztró részesült az elismerésben.