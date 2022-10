A másodikként összeállított könyvükben újabb történeteket olvashatunk 40 gyógyulótól, s megtalálhatók benne a Regionális Egészségügyért Alapítvány (REGEA) közösségről szóló írások is. Beszámolókat olvashatunk az általuk szervezett rendezvényekről, de vannak személyes, megindító írások a családról és az örömforrásokról is. A kötet segítséget szeretne nyújtani azoknak, akik most szembesülnek a daganatos kórral vagy a gyógyulás útján vannak. A REGEA célja, hogy megelőzhessük a betegségeket és az egészségügyi szolgáltató rendszer hatékonysága növekedjen, emelik ki.

Az eseményen köszöntőt és bevezetőt tart a megnyitón Psenyeczki-Nagy Klára, a REGEA elnöke. Közreműködik Fodorné Vincze Anna klinikai szakpszichológus és a könyv szerkesztője, Baráth Zoltán színművész, rendező, valamint az egri Babszem Jankó Gyermekszínház művészeti vezetője és a történetek írói. A kötet bemutatóját csütörtök délután fél 5-kor tartják a Bródy Sándor Könyvtárban.