– Ha az éttermi részbe hoznak be kisállatot, szükséges pórázt rakni rá, és távolabb ülni a többiektől, mert nem mindenki van oda az állatokért, és ezt tiszteletben kell tartani. Rendelkezünk itatótálakkal, a hotelszobákban puha állatágyakkal és játékokkal is – emelte ki a Senator-Ház vezetője.

Továbbá arról is érdeklődtünk, hogy a hotelbe érkezőknek a kisállatok miatt számítanak-e fel felárat, szükséges-e előre jelezni ezt a szándékot. Cseh Andrásné elmondta, hogy kisebb állatokra nem, de ha valaki nagyobb kutyával érkezik, akkor egy kisebb összeget szoktak felszámolni. Náluk nem kell előre jelezni azt, ha valaki a kedvencével érkezik.

A Depresso étterem és kávéház is szeretettel várja a kisállatokkal érkezőket. Itt a kutyás gazdik a jellemzőbbek.

– Már a nyitáskor engedélyeztük a házi kedvencek behozatalát. Valójában nem is gondolkoztunk sokat ezen, mivel a csapatunk nagy része kutyatulajdonos, vagy legalább kutyabarát – fejtette ki Fülöp Gergő, a Depresso üzletvezetője.

Arra, hogy milyen felszerelésekkel vihetők be a kutyusok, azt a választ adta, hogy náluk nincs ilyen előírás. A lényeg, hogy a gazdik nyugodt állatokkal érkezzenek, amik nem ugatnak, nem zavarják a többi vendéget. Emellett az ebek tisztasága ugyanolyan fontos szempont, habár leginkább a terasz a legalkalmasabb a fogadásukra. Kiemelte, hogy a több mint ötéves üzemelésük alatt sosem volt ebből problémájuk. Ezenkívül minden kisállat kap egy tál vizet a gazdi asztalához érkezéskor.

Miklovicz Mariann, a Margaréta Garden Panzió & SPA tulajdonosa portálunknak elmondta, hogy az állatokhoz való kötődése már gyermekkorában elkezdődött. A családban volt kutya, papagáj, hörcsög, vadászgörény és hal is. Így számára nem is volt kérdés, hogy a hely fogadja az kiskedvenceket már a nyitástól kezdve. A szobáik parkettásak, járólaposak, az új prémiumszobák esetében direkt így is alakítják ki őket. A szőnyegeket fel lehet venni, a kárpitok speciális kisállatbarát szövetek, így könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők a szobák.

– Igazán állatbarát hely vagyunk, és ezt nem csak úgy mondjuk, valóban így van. Méret, szín, fajta nem számít. Nálunk nem megtűrt lények, hanem igazi családtagok a kisállatok. Nem kell a házban szájkosarat hordaniuk, pórázon tartani, és nem szükséges a szobában dobozokba, kennelekbe zárni őket. Persze mindig a gazdi dönti el, ő ismeri a kedvencét. Mindig nagyon figyelmesek a gazdák, soha nem okozott még kárt kisállat, egy-két véletlenen kívül – tudatta a tulajdonos.

A panzió tulajdonosa kifejtette, hogy szép számmal érkeznek hozzájuk kutyák, de macska, nyúl is többször volt már, sőt papagáj is. A saját kutyusaik is állandó tagjai a személyzetnek. Mivel náluk a négylábúak is épp olyan vendégek, mint az emberek, az ő kényelmük is nagyon fontos számukra. Ezért a ház több pontján friss víz és kutyajátékok is várják őket, a szobába etető- és itatótálkákat készítenek be. Kérésre takarót, törölközőt is kapnak. Hozzátette, hogy kiadványt is szerkesztettek a helyi kutyabarát éttermekről, kávézókról, kutyafuttatókról, így az ebekkel érkező vendégeik mindenről könnyen tudnak tájékozódni. Közölte, hogy ők csak jó tapasztalattal rendelkeznek a kisállatos vendégekről. A gazdik nagyon hálásak, boldogok, hogy ilyen jó szívvel fogadják őket. A legtöbb szállás nem engedi be őket, különösképp a nagyméretű kutyások vannak nehéz helyzetben.

– Mi semmi esetre nem fogunk ezen a hozzáálláson változtatni, inkább fejlődni szeretnénk, hogy még jobb élményekkel távozzon tőlünk a vendég, legyen az két-vagy négylábú. Pályázunk az év kutyabarát szálláshelyére is – hangsúlyozta a tulajdonos.