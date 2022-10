– A nap különlegessége azonban az a kapitális, 107 centiméteres csuka volt, amiről később kiderült, hogy toronymagasan nyerte a verseny legnagyobb megfogott hala címet. A halról készült képet a verseny szervezői is elkérték. El se mertem képzelni, hogy a legnagyobb hal csuka lesz, mert eddig senki se fogott itt ekkora csukát. De amikor feljött a víz felszínére, már láttam, hogy igazán nagy hal lesz. Először 80 centiméter körülire tippeltük, már ez is nagynak számít, a tényleges 107 centiméter pedig abszolút kuriózum. Még a mérlegelőknek is csak 100 centiméteres mércéje volt hirtelen, ez is mutatja, hogy mennyire különleges ez a fogás – részletezte.