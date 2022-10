Átányban idén is sikerrel pályáztak. Jámbor Dénes polgármester portálunk érdeklődésére elmondta, hogy ezúttal négyszáz köbméter erdei fát kaptak.

– Az Egererdő Zrt.-vel rendkívül jó az együttműködésünk, ennek köszönhetően már a nagy részét ide is szállították. Még várjuk a maradék nagyjából száz köbméternyi fát – taglalta. Arról is beszámolt, hogy egyelőre még érkeznek a lakossági kérelmek, ezekről az október 20-ai testületi ülésen döntenek. Mint a község vezetője tudatta, no­vemberben már mindenhová ki akarják vinni a családoknak a tüzelőt. – Pluszigények is érkeztek, így még száz köbmétert szeretnénk vásárolni, ennek idekerülése a megnövekedett igények miatt még bizonytalan – tette hozzá.

Kömlőn is képes az önkormányzat arra, hogy segítsen a rászorulóknak a fűtési szezonban. Turó Tamás polgármester arról is tájékoztatott, hogy 590 köbméter fát nyertek el a pályázaton. A kérelmeket már felmérték, sőt a faluban már elkezdték az osztást is. – Ezenkívül még három-négyszáz köbméter fát szeretnénk vásárolni, hogy mindenkinek tudjunk segíteni. A megválasztásomkor erre ígéretet tettem, a szociális tűzifára azóta is sikeresen pályázunk – húzta alá a faluvezető.