– Milyen szerepet tölt be a hímzés az életében?

– Harminckét éves vagyok, számos műtéten, lézeres akupunktúrás kezelésen estem át, így mára önállóan tudok közlekedni, de sokat segít édesanyám és az öcsém is. Sajnos az elmúlt másfél évben elvesztettem a nagyszüleimet, akikkel együtt éltem, így a munkám mellett tényleg a hímzés, a tanulás és a gyűjtés az, ami a legnagyobb örömöt okozza. Kiállításokra, táborokba, továbbképzésekre járok, és ezekre az alkalmakra új munkákat készítek. Sokat köszönhetek Csiki Tünde népi iparművésznek, aki segít, ha elakadok a tervezésnél. Magyarország különböző tájegységein sok hímzési technika alakult ki, fontosnak tartom, hogy ezek az értékek fennmaradjanak, megőrizzük őket, és ennek a megőrzésnek én is részese lehessek. Valahol ez a hobbi, vagy szerelem lelkileg is erősít gyerekkorom óta…

– Még 2017-ben Junior Prima Díjat kapott, idén augusztusban a Népművészet Ifjú Mestere Díjjal tüntették ki. Hogyan érintették ezek az elismerések?

– Lelkileg ezek is erősítenek, és arra buzdítanak, hogy haladjak tovább. Sokan gratuláltak, velem együtt örültek, és ez nagyon jólesett. Sőt, még a templomban is megtapsoltak az augusztus 20-ai mise végén. Meg is hatódtam…