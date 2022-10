Többek között Ignácz Balázs, főispán és Farkas Attila, alpolgármester is tiszteletét tette az eseményen, ahol a jelenlegi kollégák mellett a nyugdíjba vonult dolgozók is részt vettek.

– A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárra a mai napig méltán büszkék lehetünk. Az elmúlt időszakban a digitalizációval talán a könyv látszólag veszített az értékéből, de azt látom, nem járt el az idő a könyvtár felett, hiszen ez a hely nem csak a könyvek tára, hanem közösségi tér is. Bevonzza a fiatalokat, lehetőséget biztosít a tanulni- és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt, így nem csak a város, hanem a megye apraja-nagyját képes ellátni. S ezt nem csak az intézmények falain belül teszi, hiszen a könyvtárbusz segítségével házhoz is viszi az olvasnivalókat – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke.

Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke megjegyezte, mindig nagy öröm számára, amikor Egerbe jöhet.

Dr. Juhász Attila Simon az eseményen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A folyamatos megújulás titka az, hogy a könyvtáros saját maga is folyamatosan tanul, s képes arra, hogy ezt a tudást átadja, és az embereket megszólítsa. Most, amikor nem túl vidám napokat élünk, azt szeretném a szövetség nevében is kérni, hogy ne adják fel a könyvtárosok. Most van igazán szükség arra, hogy a közösségi helyeink nyitva legyenek. Most kell még jobban az emberek felé fordulni. Fontos, hogy ne engedjük el a lelküket, s segítsünk abban, hogy ne a kesergés legyen a napjaik középpontjában, hanem tudassuk velük, hogy a közösség mindig megtart, s ezért is érdemes ide bejönni – húzta alá az elnök.