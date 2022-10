Bükkszéken október 20-án, azaz ma délután négy órakor várják mindazokat az óvodába, akik szeretnének megismerkedni a mézeskalács készítésének fortélyaival. Mint azt Péntek Zoltánné közművelődési referenstől megtudtuk, a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával indulhat mézeskalács készítő szakkör a faluban. Két hetente, húsz alkalommal találkozhatnak a kör tagjai.

A jelentkezők megtanulhatják a recepteket, a helyszínen összeállíthatják a tésztákat, meg is sütik és díszítik azokat.

Bár a faluban is számos takarékossági intézkedést vezetnek be az elszálló energiaárak miatt, a nyertes pályázat arra nyújt lehetőséget, hogy a kis közösségek életben maradjanak.

Már egészen biztos, hogy november 1-től a téli hónapokra bezár a faluház, s a könyvtár is átköltözik a polgármesteri hivatalba. Péntek Zoltánné elmondta, egyelőre bizonytalan, hogy idén lesz-e, és milyen formában falukarácsony a megszokott helyszínen. A szakkörnek köszönhetően azonban mézeskaláccsal, forró teával biztosan meg tudják kínálni a helyieket.