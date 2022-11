A közleményből kiderült az is, hogy a DK egri szervezete fontosnak tartja, hogy az elkerülő út mellett megvizsgáljanak olyan alternatívát is, amely szintén jelentős mértékben képes segíteni a város tehermentesítését, és erre a közösségi közlekedés fejlesztése jelentheti a megoldást. Ennek érdekében széleskörű konzultációba kezdenek a következő hónapokban, szakértők és az egriek bevonásával kívánnak olyan megoldási javaslatokat prezentálni, amelyek hatékonyabban képesek csökkenteni a forgalmat, illetve amelyeknek környezetkárosító hatása is jóval kisebb – írták.